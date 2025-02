Oht ka inimestele: Eestis tuvastati Euroopa põhjapoolseim Lääne-Niiluse palaviku juhtum

Lääne-Niiluse palavik on sääskede kaudu leviv viirushaigus, mis ohustab ka inimest. Viirus levib eelkõige lindude seas, kuid võib sääsehammustuse kaudu kanduda imetajatele.

„Uuringuid alustades me sellist leidu ei prognoosinud, kuid sügisel Lätis leitud viiruse põhjal võis seda juba tõenäolisemaks pidada. Praegu on see üksik leid, kuid olukorrast annab parema ülevaate edasine seire. Seni pole teada viiruse esinemist sääskedel Eestis,“ sõnas Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskusese riskihindamise osakonna juhtivspetsialist Age Kärssin.