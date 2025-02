MAALEHE ROMANTIKASARI | Ettetellijale soodushind ja tasuta saatmine!

Maalehe romantikasari „Mis värvi on armastus“ stardib aprillis. Tellida saab seda juba praegu.

„Raamatusõpradel on taas põhjust rõõmustamiseks, sest romantikasarjas „Mis värvi on armastus“ ilmub 10 põnevat raamatut, mis on välja valitud koostöös kirjastusega Eesti Raamat,“ sõnab Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.