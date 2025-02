Ettevaatust liikluses! Lääne-Eestis muudab jäävihm teeolud äärmiselt libedaks

Ööl vastu laupäeva (22.02) on teedel SUUR LIBEDUSEOHT! Valitseva külma õhumassi ja lääne poolt läheneva sooja piirimail on niiskust, mis nõrga lume ja lörtsi või uduvihma, Lääne-Eestis lisaks ka jäävihmana alla langeb ning teed väga libedaks muudab. Puhub tugev lõunatuul, puhanguid 12, rannikul 15 m/s. Õhu- ja teetemperatuur saartel ja läänerannikul on -1..+2°C, mujal langeb miinusesse. Päeval tõuseb saartel 0..+2°C-ni, mandril 0..-3°C-ni.

Lääne-Eestis on suur jäiteoht!

Pühapäeval (23.02) püsib suur libeduseoht! Eesti jääb läänepoolse madal- ja idapoolse kõrgrõhkkonna piirimaile. Öösel on sademeid nii lörtsi, vihma kui jäävihmana. Päeval muutub taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Lõunatuul püsib võrdlemisi tugevana saartel, mandril on nõrgem. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul 0..-3°C, mandri sisealadel -5..-9°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis 0..+3°C-ni, ida pool on -1..-3°C piires.

Eelteade laupäeval, 22. veebruaril algava liikluspiirangu kohta

22.veebruaril toimub Otepää, Kanepi ja Kambja valla teedel „Otepää talveralli 2025“. Ürituse tõttu on kõrvateedel kehtestatud liikluspiiranguid ja on teede sulgemisi. Erinevad teed on suletud orienteeruvalt kell 9–15 või kell 15–20. Täpsemat infot ürituse kohta leiab ürituse kodulehel. Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Suletavad teelõigud leiab Tark Tee kaardil või nt Waze’i mobiilirakendusest.

