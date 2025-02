Valmistu algavaks kevadeks, aga kõigepealt tule Jõgevale Seemnefestivalile

Osta meie tingimustesse sobivate kultuuride seemneid

Maaelu Teadmuskeskuse üks olulisemaid valdkondi on Eesti oludele vastavate sortide aretus ja mujal aretatud sortide sobivuse hindamine meie tingimustesse. Väikepakendites on müügil 28 Jõgeval kasvatatava köögiviljasordi seemned. Siinsetest sortidest saab maha panna erinevaid tomateid, aedhernest, aeduba ning ei puudu ka tippsibul ’Jõgeva 3’. Külastajatel on võimalik osta kartulisorte ’Teele’, ’Tiina’, ’Jõgeva kollane’, ’Maret’, ’Väike verev’, ’Ranomi’ ja ’Birgit’ väikepakendis (5 kg).