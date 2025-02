E-Piima juhataja Jaanus Murakas: loodame, et rohe-eesmärke võetakse vähemaks

Jaanus Murakas selgitas, et nemad E-Piimas on olnud pioneerid piima süsinikuarvestuses, väga palju tööd on ära tehtud ja nad liiguvad oma kliimaaruandlusega edasi, sest Euroopa Liidu poolt on neile selline kohustus peale pandud. Ka tõi ta esile, et vahepeal tundus küll trend olema selline, et süsinikuarvestusega liigutakse kõvasti edasi ja kogu Euroopa hakkab seda ka piima hinnas arvesse võtma.