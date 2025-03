USA suurfarmi piimalehmad söövad karjamaadel: vähene toodang pole probleem

Elu algab mullast

Viimase kahe aastakümne jooksul ei ole selles farmis kasutatud keemilisi väetisi ja on keskendutud portsjonkarjatamisele, komposti valmistamisele ning ökosüsteemi toetamisele. Kõik need praktikad on kenasti koos töötanud ja farmi maadel on muldade veerežiim ning orgaanilise aine sisaldus oluliselt paranenud.