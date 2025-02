Meeli Lindsaar: ärme söö anonüümset liha

Tarbijana on mul tihti tekkinud küsimus: miks on toidupoes liha päritolu selgelt märgitud, kuid restoranis või kohvikus jääb see sageli saladuseks? Kui veiselihast valmistatud steik on pärit Poolast, Argentinast või Kreekast, siis miks peaks see info jääma varjatuks? Ei usu, et olen ainuke, kes sellise küsimuse peale tulnud on.