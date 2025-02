METSA AASTARING | Aeg ennetada üraskirüüstet

METSALEHT

Ühe õppetunnina saame tõdeda, et Eestis tasub kuuske edasi kasvatada, aga võimalusel võiks vältida kuusikute rajamist vähem sobivatesse, eriti just põuakartlikesse kasvukohtadesse. Loodetavasti jäävad minevikku ka need ajad, kui hektari kohta istutati mitu tuhat kuuske ja kõik teised kasvama hakanud looduslikud puuliigid raiuti välja. Kuusk on jätkuvalt Eesti metsanduses oluline liik, aga tõenäoliselt ei mõista tulevased põlved meid hukka, kui suuremates kuusikutes leidub n-ö. ökosaari – paiku, kus kasvab ka muid liike.

Metsaomanikul ei ole võimalik eesootava suve ilma muuta, kuid töid, mis üraski levikut mõjutavad, saab siiski teha. Selleks, et vähendada üraskite sigimisvõimalusi, tuleks metsast välja viia värsked, sügisel või talvel tormi tõttu murdunud või maha heidetud kuused. Surnud või tugevalt vigastatud kuused, millel on veel okkad küljes, on üraskile väga sobivaks elukohaks, kus aprillis-mais pere luua ja järglasi kasvatada. Vigastatud puude õigeaegne metsast välja viimine on eriti oluline, kui neid on hulgaliselt.

Ühe surnud puu korral on mõistlikum jätta see metsa, sest ka puude kokkuvedu tehnikaga võib kasvavate puude juuri kahjustada ja seeläbi metsa hoopis nõrgestada. Kui läheduses üraskirüüsteid pole, ei muutu üks surnud puu ilmselt üraskikolde lähtekohaks.

Üraskikollete juures äsja surnud puude raie ei ole talvel tõenäoliselt otstarbekas, sest eelmisel aastal surnud puude koore all talvituvad pigem üraskite looduslikud vaenlased, mitte üraskid.

Kevadel, kui päevased temperatuurid on jõudmas 20 kraadi ligi, rajavad üraskid haudeid koore alla. Märk sellest, et puud on rünnanud üraskid, on koorel leitav näripuru ja väike auk. Järgmistel suvekuudel võib märgata esialgu alumiste okaste kolletumist, mis on märk sellest, et puu tõenäoliselt hukkub.

Üraskikoldes tehtavate tööde puhul on oluline vältida tegevusi, mis võiksid üraski levikule kaasa aidata ja tööd tuleb teha õigel ajal. Vähimagi kahtluse korral tasub nõu küsida metsanduskonsulendilt või metsaühistust.