Metsa elurikkust säilitades on metsaomanikul vaid võita

Samal langil oli üks vaher, mis oli teistest puudest lühem, kiitsaka võraga ja kasvas sulglohu ääres. Tänutäheks ellujäämise eest sõnelesin saega puule läheneva isaga, et vaher kasvama jääks. Selgitasin, et vaher ei anna rohkem küttepuid kui ümberringi olevad lepad ning peas vasardas mõte, et siit saaks tulevikus vahtramahla. Isa veenis mind pikalt, et see puu nagunii ellu ei jää – põdrad koorivad ära, tuul ja lumi murravad. Aga mina ütlesin: „Mis siis, anname talle võimaluse!“ Lõpuks õnnestus isa ümber rääkida ning vaher kasvama jätta.