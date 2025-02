Seniks, kuni jagub veel külma ja lund, saab sirvida talvist jäljeraamatut. Talvel näeb ja kuuleb kindlasti vähem sulelisi ja karvalisi kui näiteks suvel. Jäljed annavad aga tunnistust, et päris elutu pole meil ka see vaikuseaeg. Neis jäljeraamatutes, millega olen mina käesoleval hooajal tutvuda saanud, on sageli figureerinud käesoleva aasta loomad – põdrad.