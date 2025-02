Asteroidid – mitte ainult purustajad ja tapjad

Õnneks näib korduvat juba tuttav stsenaarium: astronoomid annavad teada, et on leidnud asteroidi, millel on mingis mitte väga kauges tulevikus nullist suurem tõenäosus Maaga kokku põrgata, meedia satub aga elevusse ja avaldab rohkesti uudiseid võimalikult dramaatiliste pealkirjadega, mis hästi klikke koguvad. Mõne aja pärast, vaatluste lisandudes, saab orbiiti täpsemalt arvutada, ja siis selgub, et seekord ikka pääseme kosmilisest katastroofist. Aga ükskord võib muidugi juhtuda, et nii hästi ei lähe…