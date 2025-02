Päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab nõrka lund, sekka võib tulla jäävihma, saartel ja läänerannikul sajab ka lörtsi ja vihma. On jäiteoht! Puhub lõunatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+2°C. Libeduseoht on suur!