Karu ründas Slovakkias lapsi: neid päästis vaid vanemate vaprus

Kohaliku omavalitsuse juht Ladislav Balazec nimetas Facebookis juhtunut „väikseks imeks“ ning lisas, et järgmisel päeval kontrolliti intsidenti asukohta koos looduskaitseametnikega. Avastati, et vaid mõne meetri kaugusel rünnaku kohast asus karu pesa. Ohupiirkonda on nüüd paigaldatud automaatsed kaamerad ning alale tehakse regulaarseid patrulle. Linnapea kutsus elanikke üles metsa minnes ettevaatlikkusele ning vältima piirkonda, kus karu viibib.

Slovakkias elab hinnanguliselt umbes 1200 pruunkaru, kes reeglina väldivad inimesi, kui neil on piisavalt aega põgenemiseks. Kui aga kohtumine toimub ootamatult või kui emakaru tunneb, et tema pojad on ohus, võivad nad rünnata. Kuigi karud on Slovakkias aastaringselt kaitse all, lubati eelmisel aastal küttida kuni 100 „probleemkaru“ kohalike poliitikute ja jahimeeste survel. See otsus on aga tekitanud Slovakkias elavat poliitilist arutelu.