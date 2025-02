ILMATEADE | Libedad teed ja plusskraadid on järgmiste päevade reaalsus

Pühapäeval (23.02) püsib suur libeduseoht. Eesti jääb läänepoolse madal- ja idapoolse kõrgrõhkkonna piirimaile. Öösel on sademeid nii lörtsi, vihma kui jäävihmana. Päeval muutub taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Lõunatuul püsib võrdlemisi tugevana saartel, mandril on nõrgem. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul 0..-3°C, mandri sisealadel -5..-9°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis 0..+3°C-ni, ida pool on -1..-3°C piires.