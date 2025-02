27. VEEBRUARI LUGU | Kas jääkarudele tõesti lüüakse hingekella?

On teadlasi, kelle arvates kaovad jääkarud me planeedilt enne, kui praegused lapsed pensioniikka jõuavad. On aga neidki, kes palju pessimistlikumad. Pole võimatu, et juba paarikümne aasta pärast lõpeb jääkarude eksistents, mis sai tõestatud alguse juba mõne miljoni aasta eest.