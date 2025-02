OTSE KÜLAPEOLT | Riigi sünnipäevalised Läänerannas: linna ei koli me mingil juhul!

Lääneranna vald tähistab vabariigi aastapäeva seekord Kõmsi rahvamajas. Pidu on reklaamitud tasuta üritusena ja rahvamaja ümbrus kubiseb autodest. Fuajees ootab saabujaid kihisev tervitusjook, valikus on seda nii alkoholiga kui ilma. Samasse üles sätitud pidulaud on juba suupistetest lookas ja cateringi firma annab sealsele ilule viimast lihvi. Kilu asendab leiva peal heeringas, saadaval on ka oliivid, valgehallitusjuust, roosideks keeratud serrano sink jm vahemere hõrgutised. Kuid pika laua ümbrus on veel rahulik ja vaikne.