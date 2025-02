Mari Kartau: metsameestel on vaja olla päriselt avatud

METSALEHT | Juhtkiri

Ometi on metsadebatis oluline roll ka selsamal kommunikatsioonil. Mitte vastaspoolte lepitamisel, vaid kõrvalseisjatele toimuvast pildi loomisel. Ainus võimalik kommunikatsioonivõit ongi oma seisukoha selgeks tegemine neile, kes pole veel poolt valinud.

Kas metsasektor on selle koha pealt andnud oma parima? Paljud vanemad olijad on tunnistanud, et eriti metsakonflikti algusaegadel astuti sellega totaalselt ämbrisse. Alahinnati vastast, ignoreeriti või heal juhul anti ülbeid vastuseid.

Probleem on selles, et need, kelle käes on metsasektori võim ja vahendid, näivad arvavat, et need mõned spetsialistid, kes on kommunikatsiooni tegema palgatud, lahendavadki kõik probleemid.

Ajapikku on olukord veidi paranenud. Appi on võetud agentuure. Loodud ja tugevdatud on erialaorganisatsioone ning värvatud sinna kommunikatsioonispetsialiste. Viimased on nappide vahendite toel andnud oma parima, et metsandussõnumit massidesse viia.

Muidugi on sel olnud ka tulemusi, ja on selge, et tegemist on pika protsessiga, kus tuleb olla järjekindel ning kannatlik. Kuid tulemused võiks praeguseks olla ka paremad.

Metsandus pole sedasorti ettevõtmine, mida toetaks fondid või oma huvidega naaberriigid. Loota saab ainult isemajandamisele. Need, kelle käes on metsasektori võim ja vahendid, näivad aga arvavat, et mõned kommunikatsioonispetsialistid (enamasti noored daamid), lahendavadki kõik probleemid, koostades pressiteateid, andes kommentaare ja kirjutades teavitusprojekte.

Selline üldistus on mõistagi ebaõiglane nende metsaettevõtjate suhtes, kes on alati suhtluseks avatud, jagavad meelsasti infot ja kommentaare ning toetavad igati neid, kes on kutsutud ja seatud sõnumit levitama.

Paraku on vähe neid, kes on nõus oma nime ja näoga sõna võtma. Selleks aga, et jutustada lugu, mis inimestele korda läheb, on vaja päris inimesi, päris ettevõtteid, päris informatsiooni, mida ajakirjanikele edastada. Kommunikatsiooninipid päris avatust ei asenda.

Alates märtsikuust on Metsalehel uus toimetaja. Omalt poolt tänan kõiki, kes on seni julgenud rääkida ning soovin mantlipärijale veelgi rohkem avatud meelega allikaid!