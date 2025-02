VIDEO | Kiievi keskväljakust on saanud võimas mälestuspaik

Kui vahel räägitakse, et elu Ukrainas jätkub täiesti tavalisel moel, siis need kaadrid näitavad, et normaalsest elust ollakse kaugel. Nn normaalset elu elavates linnades ei tooda õhtuti välja ka raskekuulipildujatega autosid, et end droonirünnakute vastu kaitsta.