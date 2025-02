Ütleb, et see on praegu pigem mustandi vormis, kuid kavatseb 13. märtsil toimuvaks volikogu koosolekuks vormida mustandi juba konkreetseteks seisukohtadeks. „Esitan volikogule kavandi, et saada luba pöörduda turismimaksu osas põllumajandus- ja regionaalministeeriumi poole, kes siis läbi valitsuse viib selle riigikokku arutlusele. Loodetavasti saame võimaluse kehtestada turismimaks järgmisel aastal.“