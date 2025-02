Jõulukaktus läheb puhkusele

Ehkki väliselt üsna sarnased, on lülikaktuseidki sadu erinevaid sorte. Lülikaktused on pärit Brasiilia ookeaniäärsetest vihmametsadest, kus need kasvavad läbi puuvõrastiku kohati paistva valguse najal ning kinnituvad puude oksade külge. Lülikaktuseid on kuus erinevat liiki. Need on olnud aluseks sadadele kultuurtaimedest hübriididele. Kuigi jõulukaktused on oma nime saanud selle järgi, et just jõulude paiku on nad end õieehtesse sättinud, siis mõned sordid õitsevad hoopiski sügisel, teised jälle kevadepoole. Õitsemise aeg sõltub nimelt sellest, milline oli selle sordi esivanem, millest hübriid on aretatud.