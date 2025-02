Esialgne sketš: "Olla šimpans või küborgšimpans, see on küsimus" Kirjeldus: Robotid, androidid, tehisintellekt pole juba mõnda aega olnud enam ulme, sellest on saanud osa meie praegusest reaalsusest. Inimene kaugeneb loodusest üha enam, tekitades veelgi suuremaid kontraste looduse ja tehnoloogilise maailma vahel. Meie ees on suur küsimus, kas läheme tagasi oma juurte juurde, loodusesse või triivime sellest veelgi kaugemale.

FOTO: Erakogu