FOTOD | Kui äge! Hiiglaslik lumest ahv tõi Eesti tiimile lumeskulptuuride võistlusel teise koha

Eesti meeskonna koosseisu kuulusid esmakursuslane Andres Rattasepp, Stefani Freitok teiselt ja Enriko Saar kolmandalt kursuselt. Meeskonna kapteni Rattasepa sõnul ootas neid ees tõeline katsumus: u 40 tunni jooksul tuli läbi kühveldada meeletul hulgal lund, et 3 × 3 m lumekuubist hiiglaslik šimpansi pea välja võluda.

Rattasepp ise on osalenud alates 2012. aastast vahelduva eduga mitmel jää- ja lumeskulptuurifestivalil. Just tema ettevõtmisel kandideerisid kunstikooli õpilased ka Nallikari lumefestivalile. Kokku saadi neli võistkonda, kuid valituks osutus ainult ühe tiimi kavand. „Tegu oli minu ja Enriko Saare ideega, kuid kuna osaleda võisid kuni kolmeliikmelised võistkonnad, siis tegime Stefanile meiega ühinemise ettepaneku, mille ta suure rõõmu ja entusiasmiga ka vastu võttis,“ märkis ta.

Tulemusega jäädi väga rahule, sest tiimi kavand oli tugev. „Kuigi kunstikonkursside hindamine on alati väga subjektiivne, oli juba minnes sees kindel tunne, et mingi koha me sealt koju toome,“ märkis võistkonna kapten.