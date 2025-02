Katusetööde aastaring: mida tuleks teha igal hooajal?

Suvi: remont ja hooldustööd

Ehkki suvi on ilmastikutingimusi silmas pidades soodne aeg suuremateks katuseparandustöödeks ja renoveerimiseks, tasub arvestada, et see on katusepaigaldajatel ning ehituses üldiselt kõige kiirem periood, mil ka hinnad võivad olla kõrgemad. Tegelikult saab katusetöid teha aasta ringi.