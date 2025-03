ARVUSTUS | Luule Komissarovis pole grammigi „Õnne 13“ Lainet

Donald Lee Coburni 1974. aastal ilmunud näidend „Džinnimäng“ ei ole vanaks jäänud. Mõni näidend ei vanane, inimesed küll, kohe kõik. Kavalehelt selgub, et autor kirjutas enda meelest tragöödia, aga publik võttis seda vaadates vastu kui komöödiat. Nii oli siis ja nii on ka nüüd. Küllap, ole sa ameeriklane või eestlane, hoolimata sellest, mis riigikordki parasjagu kehtib, on vananemine teema, mille me tahame edasi lükata. Tahame ju ikka uskuda, et meiega nii ei lähe, me ei jää vanana üksi ja keegi ei vaata meid kõrvalt kui tüütut segavat objekti.