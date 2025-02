TURUKOMMENTAAR | Kiluvõileib või tangupuder?

Kaupmehed on vanad söögikombed hästi ära tabanud ja nii pakutakse vastlakukleid juba ammu enne, kui vastlapäev (sel aastal 4. märtsil) ükskord kätte jõuab. Aga veel enne seda, kui peaks mõtlema vastlapäevale, sealjalgadele ja hernesupile, saabus Eesti Vabariigi aastapäev, mida rahvakalendris tuntakse talvise madisepäevana. Sellega seoses võis tekkida väike segadus, kas aastapäeva kombe kohaselt haugata pitsikese kõrvale kiluvõileiba või pigem tanguputru, mis kohane madisepäeval. Kuigi vürtsikilu pole turukaup, on turgudel saadaval räimerümpa, mille hind on parasjagu nii soolane, et pole ehk vaja soola lisadagi – Tartu turul hinnaga 6,10 ja Nõmme turul 5,90 eurot kg.