Laura Vilbiks: kas suudad panna telefoni käest? Tänapäeva inimene võiks paastuda just nõnda

40 päeva kuni ülestõusmispühadeni kestev paast on viide ajale, mil Jeesus paastus ja palvetas 40 päeva kõrbes, kus ta oli saatana kiusata. Olles keeldunud kõigist ahvatlustest, naasis ta Galileasse ja alustas oma sõnumi avalikku kuulutamist. Kristlaste jaoks on see aeg patukahetsuseks ja enda sisse vaatamiseks, millega on läbi aegade käinud kaasas ka kehaline paastumine. Periooditi ja kirikuti on traditsioonid varieerunud, kuid levinud oli lihast, munast ja piimatoodetest hoidumine ning umbes üks kord päevas söömine. Sinna juurde võis kuuluda ka loobumine alkoholist, seksuaalsuhetest ning mis tahes mugavustest.