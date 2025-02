Eesti on väikese riigina alati tundnud vajadust olla eeskujuks ja järgida Euroopa Liidu seadusi ning direktiive. Nüüd paneb see aga Eesti põllumehed olukorda, kus nad on sunnitud maksma kõrgemaid hindu. Samuti ei ole teada, mis väetist me siin päriselt kasutame. Kas näiteks Made in Poland pitserit kandev väetis ka päriselt sealt tuleb või ollakse ainult vahendajad, võime ainult oletada. Selge on aga see, et tegemist ei ole ausa konkurentsiga ja me ei peaks aktsepteerima, et kohalik põllumajandussektor jääb tähelepanuta.