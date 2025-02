Hebo Rahman: vanainimestel on midagi, mida sul ei ole

Linna vahet sõitmist on maainimesel sageli, miks siis ei võiks ka naabrimutti vahel peale võtta? On ta liiga tüütu, jutukas, äkki isegi tänamatu? Võib-olla haiseb? Või hakkab sinu teeneid endastmõistetavalt võtma? Kõik võib olla, aga see kahvatub varanduse kõrval, mida need inimesed omavad – vanade aegade tarkus.