Notar: „Sugulased ähvardasid eakat mitte abistada, kui ta oma vara neile ei jaga“

„Eakad on nõrgem grupp, keda on kerge hirmutada ja ära kasutada,“ räägivad notarid.

Kuressaare notari Katrin Sepa büroosse astus keskealine naine koos oma eaka emaga. Nende soov oli sõlmida kinkeleping, et vanamemme kodu läheks tütre nimele. Sepp uuris emalt, miks ta soovib oma kodu just sellele tütrele kinkida, kuigi tal on veel lapsi. Tütar vastas ema eest, et teised lapsed on emalt juba kõik muu kinnisvara välja petnud. Sepp heitis pilgu kinnistusraamatusse, ja tõesti: memme kinnisvara oli viimasel ajal jagatud ning talle oli jäänudki veel ainult see maja.