Heli Raamets: Eesti talu juust oli hallitanud ja vastata keegi ei kavatse. Kuidas nii saab?

Eelistan eestimaist toitu, et toetada kohalikke tootjaid. Kvaliteetse kraami vahel on mu lauale sattunud ka probleemseid tooteid. Näiteks kohupiimatopsid, mille sees kasvas hallitus; jogurtijook, mille sees oli kiletükk; hapuks läinud toorvorstid või miskit muud. Kuna tööstused jälgivad hoolega kvaliteeti ja tagasiside selliste apsakate kohta on neile väga oluline, olengi sellest neile teada andnud. Alati on mu e-kirjale vastatud ja lubatud probleemi tekkimise põhjus välja selgitada. Tavaliselt on saadetud ka uus toode ja mõni veel pealekauba.