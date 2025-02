„Oleks tarud pikali ja laiali pillutud, võiks looma kahtlustada, kuid kõigi Lavasaare külje all soostiku servas olnud kuue taru katused olid ilusti maha tõstetud, mis viitab inimesele. Kuigi eks ole seegi paras seatemp,“ on Meeministeeriumi kaubamärgi all tegutsev mesinik nördinud. „Tahaks loota, et hukkunud mesilased andsid rüüstajale teoväärse lahingu.“