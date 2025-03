Aivar Moks: Mulgimaa on Michali „suure energeetikaplaani“ vangis

Toon Mulgi valla näite. Vald on sisuliselt ümber piiratud osaliselt juba olemasolevate, aga ka planeeritavate olulise ruumilise mõjuga objektidega – tuulikutega. Ka ilma igasuguse keskkonnamõju hindamiseta, vaid lihtsalt terve mõistusega võttes on selge, et sellise hulga tuuleparkide rajamine mõjutab oluliselt mitte ainult valla ruumi, visuaali ja looduskeskkonda. Kannatada saavad ka sotsiaalne, kultuuriline ning majanduslik mõju. Ehk võib öelda, et sisuliselt muutub terve Mulgimaa senine identiteet ja kuvand. Ja selle mõju on pikaajaline. Lagastades ära põllud ja metsad sellises mahus betooni ja monstrumiga – kes võtab vastutuse, koristab ja taastab ning utiliseerib, kui see maania kord möödub? Ja see möödub.