SÕIDUKOGEMUS | Hiina auto SWM on mõistatuslik, aga odav

Prooviauto oli punane. Nii punane, et silma jääb ta nagunii. Pluss see, et disain koosneb vallatutest ja valitud elementidest. Nurgad, kaared, sisse- ja väljalõiked. No peaaegu et noore autoomaniku unistus. Lisaks veel summutitoru, mis on ikka toru selle kõige vägevamas mõttes. Tõeliselt jämeda otsaga ja läikiv.