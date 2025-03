Mart Võrklaev: teise pensionisamba lõhkumine on teinud 250 000 Eesti inimest vaesemaks

Eestis kehtiva kolmesambalise pensionisüsteemi mõte on tagada tööea lõppedes inimestele väärikas sissetulek, kus saadava pensioni ja viimase töötasu vahe ei oleks ülemäära suur. Selle eesmärgi saavutamiseks on aga vaja meil igaühel ka ise läbi pensionisammaste panustada.

II pensionisamba lõhkumise rakendumisest on möödunud neli aastat ja see on piisav aeg, et teha esmaseid järeldusi tagajärgedest. Selleks algatasin eelmisel esmaspäeval riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutelu teemal „Jätkusuutlik pensionisüsteem ja riigieelarve“.