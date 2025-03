Andres Metsoja: kliimaministeerium on monstrum, mis töötab iseendale vastu ja sealjuures veel kurdab

On paslik alustada meenutusega hoiatusest, mis kõlas praeguse valitsuse ametisse asumisel: keskkonnaministeeriumi asemel ülilaia haardega kliimaministeeriumi loomine toob olukorra, kus üks ministeerium peab ellu viima oma sisult vastuolulisi otsuseid. Need hoiatused kõlasid kurtidele kõrvadele ja nüüd on tagajärjed käes.