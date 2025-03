Eesti Vee-elustiku Selts: SOS, kormoranid! Viie aasta pärast pole meil enam kala

Dokument takistab

Euroopa Liidus on kormoraniküsimuse lahendamist takistanud linnudirektiiv. Taani Tehnikaülikooli vanemteadur Nils Thorvald Jepsen on öelnud, et see üks vanemaid looduskaitselisi ELi dokumente (kinnitatud juba 1979. aastal) on „püha graal“, mille avamist sellega töötavad ametnikud väldivad. Ettekäändeks tuuakse, et see toovat kaasa suurel hulgal lisatööd, mida ei peeta otstarbekaks. Ehk siis teisisõnu on liikmesriikide kalavarud, kalandussektor majandusharuna ja harrastuskalapüük otstarbekam ohvriks tuua, kui avada muudatusteks ELi linnudirektiiv. Nii veider, kui see ka ei ole, on ju meie suur soov loodust kaitsta ja elupaiku taastada, kuid praktikas teenime hoopis vastupidist eesmärki.