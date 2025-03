Fedortsov jagas klippe oma rohkem kui 600 000 jälgijaga Instagrami lehel, kirjeldades, et tegu on Aptocyclus ventricosus´ga. See kalaliik elab kuni 1700 meetri sügavusel Vaikse ookeani põhjaosas, kasvades veidi üle 40 cm pikkuseks. Kala nahk on ilma soomusteta ning neil on ümarad uimed. Kõhu all asub neil iminapp, millega kivide ja muu külge kinnitutakse.