Eesti õngesportlased naasid USAst Michigani osariigis Tamaracki järvel 11.–16. veebruaril peetud jääpüügi maailmameistrivõistlustelt meeskondliku neljanda kohaga. Elvalane Margus Mosov, kes saavutas individuaalselt üheksanda koha, rõhutas, et jääpüük on tõsine spordiala, millel on karmid reeglid ja mis nõuab meeskonnatööd.