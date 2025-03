Just täna saab inimkonna suurimate geeniuste hulka kuuluva Michelangelo Buonarroti sünnist 550 aastat. Maailm tunneb seda mitmekülgset loojat eelkõige kunstnikuna. Aga tema pärandi seas on ka sonetid, mille kaunidusest on tänases Maalehes võimalus esimest korda ka eesti keeles aimu saada.