Jarmo Reha: noorte seas on tekkinud klassid. Osa õpib, reisib, vanemad maksavad selle kinni

Nüüd, etendust näinuna, saan öelda, et noor olemisest rääkiv „Hymn“ ei ole mugav lavastus. On pigem ebamugav. Mulle nad seal laval ja selles lavastuses tuletasid meelde, et olen ka noor olnud ja mässanud. Isegi kade olin, et seda tagasi ei saa. Ja lavastuse mõju? Olen varsti 70aastane ja noored näitasid mulle, et tuleb enam oma seisukohtade ja otsuste eest seista, mitte lasta ennast juhtida „vettinud mäkradel“. Tõsi, nemad sellist väljendit ei kasutanud.