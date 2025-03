Zodiaci mäletad? See Läti bänd lõi laineid kogu Nõukogude Liidus, aga ühtki kontserti ei andnud

Istusin Zodiaci mullusuvisel kontserdil Riias publiku seas – kellest suur osa hoogsalt tantsis –, kui Jānis Lūsēns lavalt mainis tuntud tõde, et Zodiaci esimese, 1980. aastal välja tulnud albumi tuludest, mis muusikuteni muidugi ei jõudnud, võinuks Riiga terve magala püsti panna. Edu saatis ka ansambli kaks aastat hiljem ilmunud albumit „Music in the Universe“.