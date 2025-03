Oleg Gross oma esimese autoga: 1972. aastal Leningradi turult 2000 rubla eest ostetud vana Zaporožetsiga. Raha teenis ta Rakvere piimakombinaadi transamehena, alustades igal hommikul kell neli piimakastide laialiveoga üle maakonna. Tal on meeles, et liitriste pudelitega metallkastid olid ikka rasked küll. „Aga ma olin füüsiliselt tugev, sain hakkama. Ent mõned püksid olid kitsad, kükitad ja tõstad kasti ning ... kärr ... ongi tagumik paljas. Ma siis panin kitli peale, et paljas pee näha poleks,“ meenutab Gross.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia