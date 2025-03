SUUR ÜLEVAADE | Kus teha sõidueksam, et juhiloa saamine õnnestuks?

Eksamitegijatel on mitmeid lemmikkohti, kus loodetakse juhiluba kiiremini ja hõlpsamalt kätte saada. „Tallinnas on palju keerulisi kohti, kus eksamineerijad sõiduõpilasi „vahele võtavad“, mu tuttavad on seal riiklikul sõidueksamil läbi kukkunud isegi 5–9 korda,“ selgitas Anna Neutal, kes tegi sõidueksami seetõttu Haapsalus.