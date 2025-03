FOTOD | Märtsis enneolematu: Läänemaal ilmusid taevasse haruldased pärlmutterpilved!

„Viimaste päevadega on stratosfääri külm osa nihkunud põhjapooluse kohalt märgatavalt lõuna poole, mis on loonud soodsad tingimused nende pilvede tekkeks Läänemere regioonis,“ selgitas sünoptik Kairo Kiitsak .

Pärlmutterpilved ehk polaarstratosfääripilved on erakordselt haruldased – paljud inimesed ei ole neid kunagi oma elu jooksul kohanud või ei ole teadnud, millega tegu. Eestis on esimesed kinnitatud vaatlused alates 2019. aasta detsembrist. „Siis nägin ka mina neid alles esimest korda,“ märkis Kiitsak.

Nagu nimigi viitab, on need vikerkaarevärviliselt helendavad õhukesed pilved, mis tekivad stratosfääris 15–30 km kõrgusel ja on nähtavad peamiselt laiuskraadidel üle 50° enne või pärast päikeseloojangut ja -tõusu. Pilvede tekkeks on vajalikud väga madalad temperatuurid – alla -78°C.