Kas saadav tulumaksutagastus mõjutab ka toetuste ja hüvitiste saamist?

Kas teie tulumaksutagastus võib mõjutada töötutoetust? Kui tagastatav summa ületab 410,13 eurot, peatatakse riiklik töötutoetus 30 päevaks. Mida see tähendab ja kuidas mõjutab see teie sissetulekut? Loe täpsemalt, et teha teadlik otsus enne deklaratsiooni esitamist.