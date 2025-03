„Kogukonna hing“ lööb jälle Eestimaa kihama. Esita oma kandidaat!

Esimese konkursi võit ja kogukonna simman läks Pärnumaale Kõmsi külla Lilia Urbile. Teisena teenis tiitli Harjumaal Suurupi külas elav Kristiina Adamson. Kolmas tunnustus läks Haanjamaale Rõuge valda Kangsti külla Malle Visselile.

„Oleme saanud juurde rohkesti uusi suhtlejaid sõpru, kellelt ammutada uusi ideid,“ rõõmustab Vissel nüüd. Vähetähtis pole seegi, et kogukonna hinge tuules valiti Kangsti Külaselts Võru maakonna aasta vabaühenduseks.

Kuidas võita „Kogukonna hinge“ konkurss? Rein Sikk, konkursi žürii liige Teame, et igas Eestimaa kogukonnas on tublid, töökad ja toredad inimesed. Aga nüüd mõelge järele ja pakkuge kindlasti välja ... * ... mida eriti erilist ja enneolematut teie kogukonna hing teinud on; * ... mis konkreetselt on teie kogukonna hinge tegevusega paremaks ja ilusamaks muutunud; * ... mida ja kuidas teie kogukonna hinge tehtust saaks tervele Eestile näidata Maalehes nii, et kogu maa vaimustuks, järele teeks ja takka kiidaks. Ja esitage oma kandidaat kohe ka ära, sest ega siis tänasida toimetusi kõlba ju homse varna visata!

„Meie“ hing

„Meie arusaamas on kogukonna hingeks inimene, kes korraldab üritusi ja lennutab ideid, sütitab ja tõmbab kõiki kaasa, innustuseks soov, et kodukohas oleks elu ja inimesi, et nad oleksid ühtehoidvad, hoolitseksid üksteise eest,“ arutleb Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Konkursile võiks esitada inimese, keda kodukohas kutsutakse eesliitega „meie“ ning kes on piisavalt usaldusväärne, et jätta talle reisi ajaks kassi ja lillede eest hoolitsemine.“

„Eestis elab väga palju ettevõtlikke ja teotahtelisi inimesi, kes tahavad edendada elu edasi oma kodukohas,“ sõnab Coop Eesti turundusdirektor Liisi Vaik. „Coop on saanud alguse kohalike inimeste soovist ise oma piirkonnas elu paremaks muuta, mistõttu on meile oluline leida üles aktiivsed kohalikud inimesed ja neid tunnustada. Iga õnnestunud algatuse taga on mõni entusiastlik inimene ning selleks, et teotahe ja jõud kestaks, kutsun üles neid märkama ja esitama „Kogukonna hinge“ konkursile.“

Tähtsad tähtajad

Kandidaate saab esitada 14. aprillini. Kümne finalisti nimed avaldame 24. aprillil. Lood neist ilmuvad Maalehes alates maikuust.

Konkursi võitja selgub veebihääletusel. Talle on Maalehe ja Coopi poolt auhinnaks meeleolukas simman laureaadi kodukohas. See on pidu, millest saab osa terve kogukond ja mida mäletatakse ka aastate pärast!