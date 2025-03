FOTOD | Tartu lumepargis lustiti lumevaesest vastlapäevast hoolimata

Kõige iseloomulikum vastlapäeva komme on vastlasõit ja liulaskmine. Kui linlased uhkete saanidega niisama lusti kihutasid, usuti maal kaua tõemeeli, et mida pikem vastlasõit ehk liug, seda pikem kasvab uuel aastal lina. Seejuures mitte ei ennustatud linasaaki, vaid püüti ise otseselt linakasvu mõjutada. Et asi kindlam oleks, panid Lõuna-Eesti perenaised kotikese linaseemnetega istumise alla. Kus mäed ja künkad puudusid, sobis ka jalaliug. Mõnel pool külmutati jõe- või järvejäässe varakult post, et vastlapäeval saaks jääkarusselli teha.