Eestlased ei söögi herneid? Ainult vastlapäeval!

Baltic Agro arendusdirektori Margus Ameerikase sõnul on hernes Eesti põllumajanduses oluline vahekultuur, mis rikastab mulda lämmastikuga ja aitab parandada mullaviljakust. Põhjamaades, sealhulgas Eestis kasvatatakse peamiselt teravilja – nisu, rukist, otra ja kaera. Need on kõik sarnased kultuurid, mistõttu võib vahelduse puudumine mõjutada mulla viljakust negatiivselt. Herne ja oa kasvatamine on rohi selle vastu, need jätavad mulda kasulikke toitaineid.