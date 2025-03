Hebo Rahman: elekter ja internet olgu inimõigus, nii paljukest võiks me väike riik ikka endale lubada

Paar, kes suure unistuse tuules maale kolis, leidis end olukorrast, kus ostetud krundi elektriga liitmine maksab sama palju kui kinnisvara ise. Juhtum, milletaolisi on küla pealt mitmeid kuuldud. Võib ju vaielda, et inimesed oleksid pidanud ise enne maja ostmist kontrollima, kui palju elektriliitumine maksma läheb. Tegelikkus on aga see, et soodsamas hinnaklassis on alles väga vähe maamajasid, kus elekter sees või sellega liitumine lihtne ja odav.