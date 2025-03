VIDEO | Paras triller! Hundid ajasid Anija vallas metskitse taga

Samal ajal on Keskkonnaamet suurendanud huntide küttimislimiiti 103 isendini. Kuna kohtuvaidluste tõttu jääb tänavune hundijaht tavapärasest poole lühemaks, kahtlevad jahimehed, kas huntide arvukust õnnestub piisavalt piirata. Eestis on praegu 29 hundikarja ning nende toidubaas, sealhulgas metskitsed, on järjest napim.